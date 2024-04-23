Немецкие ракеты Taurus, которые Киев видит очередным «супероружием», на самом деле представляют собой хорошее и достаточно сильное вооружение, однако без каких-либо экстраординарных характеристик. Поэтому российские комплексы ПВО вполне справятся с их перехватом, уверен заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.

Он отметил, что ракеты Taurus выделяет совсем маленькая ЭПР (эффективная площадь рассеяния), из-за чего они относятся к малозаметным целям, боезарядам-невидимкам. Однако российские зенитно-ракетные комплексы благодаря своему энергетическому потенциалу способны выявлять их и эффективно перехватывать.

«Они обнаруживаются и уверенно поражаются», – сообщил представитель «Алмаз-Антея».

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц все еще отказывается отправлять на Украину ракеты Taurus. Однако эксперты считают, что если США усилят давление, немецкий лидер изменит свою позицию.