Власти Абхазии размышляют над введением системы «все включено» на курортах республики, но в этом году она вряд ли заработает. Об этом в интервью «АиФ» рассказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

Он пояснил, что аграрный сектор республики стремительно развивается, однако не стоит забывать, что на 250 тысяч местных жителей ежегодно приходится полтора миллиона отдыхающих. Такое количество туристов обеспечить питанием будет не так просто.

Хишба также отметил, что для стран бывшего СССР система «олл-инклюзив» остается весьма необычной. И это несмотря на то, что в России, к примеру, нет никаких проблем с производством продуктов питания. Но на территории страны нет ни одного отеля, работающего по такой системе.

В Египте и Турции, где многие отели работают по системе «все включено», в аграрном секторе заняты миллионы местных жителей. До них Абхазии пока еще очень далеко, заявил министр. При этом он отметил, что некоторые гостиницы готовы предлагать безлимитное вино своим посетителям.