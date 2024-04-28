Портал 4PDA назвал шесть лучших смартфонов, появившихся на рынке в апреле 2024 года. Три последних позиции в этом ТОПе заняли Tecno Pova 6, выделяющийся на фоне остальных оригинальным дизайном и оснащенный 70-ваттной зарядкой, бюджетный, но мощный Redmi Turbo 3 и Realme GT Neo6 SE, имеющий самый яркий экран в 6000 нит.

Третья позиция досталась аппарату Oppo A3 Pro, имеющему защиту от влаги по стандарту IP69, а также закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2, надежно прикрывающее экран. Из других характеристик можно выделить камеру на 64 Мп и дисплей на 120 Гц.

На втором месте оказался смартфон Motorola Edge 50 Ultra с дисплеем на 144 Гц. Он оснащен камерой с выдвижным объективом, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Лидирует же флагман от компании Huawei. Смартфон Pura 70 Ultra также защищен от воды и пыли, он имеет изогнутый дисплей на 120 Гц. Камера дополнена телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом, а также имеет выдвижной объектив, как и упомянутая выше модель.