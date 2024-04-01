Китайский концерн BYD, занимающий лидирующие позиции среди мировых производителей электрокаров, заявил о намерении наращивать производство. В год автоконцерн планирует выпускать 3 млн 600 тысяч экземпляров.

На днях инвесторы BYD во главе с главой концерна В. Чуанфу обсудили ближайшие перспективы по расширению производства. Автоконцерн уже в этом году планирует продать на 20% больше электрокаров BYD, выпустив до конца 2024-го 3 млн 600 тысяч экземпляров.

Китайский автоконцерн заявил о намерения расширять присутствие на глобальном авторынке. За рубежом компания хочет продавать порядка полумиллиона своих электромобилей. А в следующем году увеличить этот показатель вдвое. Реализовать эти планы, по задумке инвесторов и руководства BYD, поможет новый гибрид с улучшенными потребительскими характеристиками. Его презентация ожидается в мае.