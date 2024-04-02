Российские разведчики FPV-дронами и «Мавиками» выбили украинские подразделения с позиций под Соледаром. Они применяли только БПЛА и при этом обошлись без потерь, рассказал основатель фонда «Донбасс» и соучредитель компании «Беспилотные технологии» Иван Утенков.

Он отметил, что один из боевиков ВСУ сдался в плен, остальные были ликвидированы дронами. БПЛА применяются для атак и разведки, а также выполняют множество других функций. К примеру, они доставляют воду и продукты питания военнослужащим ВС РФ, занимающих отдаленные позиции.

Также дроны применяются для разминирования территорий. Ранее стало известно об использовании БПЛА для устранения так называемых противотанковых минных шлагбаумов. Операторы FPV-беспилотников сперва обнаружили такие заграждения, а затем нанесли по ним удар, обеспечив беспрепятственное продвижение вперед танковых подразделений.