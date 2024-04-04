Депутат городской думы города Алапаевск Свердловской области Илья Чиж, который был осужден в 2022 году за избиение толпы, отправился в зону проведения специальной военной операции. Он участвовал в кровопролитных боях за освобождение Артемовска (украинское название Бахмут) и даже был награжден двумя медалями. Такую информацию журналистам сообщил источник из окружения свердловского депутата. Ожесточенные сражения в этом городе журналисты окрестили «Бахмутской мясорубкой».

Отмечается, что Илья Чиж доблестно защищает свою Родину и выполняет все поставленные боевые задачи. За время боевой работы в зоне спецоперации бывший депутат, а ныне российский военнослужащий, получил медаль «За освобождение Артемовска» и ведомственную награду «Бахмутская мясорубка».

Напомним, что Илья Чиж был осужден в 2022 году за драку с компанией молодых людей. По словам Ильи, он был вынужден защищаться, однако потерпевшие высказали противоположное мнение. Согласно решению суда, Чиж получил два года лишения свободы и отбывания срока наказания в колонии. Однако экс-депутат решил подписать контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на фронт, где находится и на сегодняшний день.