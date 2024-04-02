Нехватка ресурсов и слабые оборонительные рубежи не позволяют ВСУ сдерживать продвижение российской армии на фронте. Точные удары российских авиабомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), уничтожают не только оборонительные рубежи украинской армии, но и моральный дух военнослужащих ВСУ. Об этом в своем материале сообщает обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

Автор статьи отмечает, что недавно российская армия нанесла удар авиабомбой, оснащенной УМПК, по Харькову. Глава харьковской полиции отметил, что ВС РФ применили новый тип модернизированных авиабомб, представляющих собой «нечто среднее между ракетой и управляемой бомбой». При этом работы по сооружению линии обороны на Харьковском направлении начались только 1-го марта, поскольку финансирование было выделено только в начале года.

Обозреватель издания отмечает, что фортификационные сооружения ВСУ будут с легкостью разрушены российскими высокоточными авиабомбами, производство которых в России в последнее время было поставлено на поток. Массовое применение подобных бомб позволило ВС РФ в кратчайшие сроки освободить Авдеевку, где оборонительные сооружения строились на протяжении десяти лет.