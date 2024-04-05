НАТО проигрывает в развязанном ним конфликте на Украине из-за недостатка личного состава ВСУ, оружия и боеприпасов. Поэтому Альянсу придется отправить в Киев свои войска либо признать поражение, которое станет для Запада настоящей катастрофой, уверен консультант Госдепа США Эдвард Люттвак.

Он отметил, что Париж и Лондон хорошо понимают, чем грозит Западу поражение, поэтому они тайно готовят отправку своих войск на Украину. Это будут скорее всего компактные элитные подразделения специального назначения. Также Великобритания и Франция направят в Киев вспомогательный персонал – он будет находиться на удалении от линии боевого соприкосновения.

Люттвак, публикацию которого в издании UnHerd представляет РИА Новости, объяснил, что военнослужащим НАТО необязательно отправляться непосредственно в зону СВО. Они могут взять на себя функции инструкторов, заняться другими обязанностями в тылу, предоставив украинским боевикам участвовать в противостоянии на передовой, не отвлекаясь на обучение мобилизованных.