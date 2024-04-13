12 апреля на 84-м году жизни скончался знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли, основатель люксового бренда Roberto Cavalli. Отмечается, что у знаменитого дизайнера одежды остался годовалый ребенок – сын Джорджо. По информации итальянского издания La Repubblica, матерью младшего сына Кавалли является шведская модель, имеющая титул королевы красоты, Сандра Бергман Нильссон.

Сандра младше Роберто на целых 45 лет, но вместе они прожили порядка 15-ти лет, однако официально не зарегистрировали свой союз. От двух предыдущих официальных браков у Кавалли осталось пятеро взрослых детей.

Знаменитый итальянский модельер родился в 1940 году во Флоренции. После школы он поступил в Академию искусств, где учился на оформителя интерьеров. По итогу он так и не завершил учебу, так как начал работать с текстилем.

Свой бренд дизайнер основал в 70-х годах ХХ века. Сейчас одежда Roberto Cavalli представлена в более, чем 50-ти странах, и считается люксовой. Изюминкой коллекций знаменитого модельера является преобладание анималистических принтов, использование кожи, блестки, стразы и лоскутная техника. Наряды Роберто Кавалли блистали на красных дорожках на телах таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Кристина Агилера, Скарлет Йоханссон и многие другие.