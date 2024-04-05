В НЭК «Укрэнерго» заявили, что ночные удары дронами-камикадзе «Герань» снова повредили объекты энергетической инфраструктуры в Одессе.

Сообщается, что на одной из подстанций вспыхнул пожар, причем в этот момент на ней осуществлялись технологические работы.

По словам представителей «Укрэнерго», часть оборудования повреждена, передает РИА Новости.

С 22 марта, когда Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины, в Одессе сперва заявляют, что все ракеты или беспилотники успешно уничтожены. Но позже оказывается, что некоторые из них точно поразили цели и требуются отключения электроэнергии, чтобы восстановить утраченный баланс.

Напомним, в настоящий момент полностью обесточен Харьков, в котором выведены из строя все ТЭС. Власти города уже сообщили, что восстановление может занять несколько лет.