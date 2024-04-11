Экс-футболист украинского клуба «Ингулец» Николай Стеценко рассказал, как вместо подписания контракта с новой командой оказался на фронте.

Он намеревался перейти в клуб «Реал-Фарма» и приехал в Одессу, чтобы заключить контакт. Однако первыми, кто встретил его, оказались сотрудники ТЦК. Стеценко привезли в военкомат и предложили простой выбор – приобрести для ВСУ четыре пикапа либо отправиться служить в армию.

Пикапы обошлись бы игроку в сумму, превышающую 20 тысяч долларов. Однако футболист первой лиги не мог позволить себе такое приобретение. В результате его мобилизовали в ряды ВСУ.

Стоит упомянуть, что военком спустя некоторое время был уличен во взятках и задержан украинскими правоохранительными органами.