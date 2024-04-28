Чтобы замедлить продвижение российских войск и сдержать их натиск под Часовым Яром, в этот город был переброшен спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом написал киевский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на неназванные источники в ГУР, передает “Лента.ру”.

Он отметил, что ситуация сейчас похожа на первые дни противостояния. Тогда именно спецназ Главного управления разведки был брошен в Киевскую и Харьковскую области для сдерживания наступления ВС РФ.

Под Часовым Яром подразделения специального назначения появились еще две недели назад. Киев отлично понимает, что освобождение этого населенного пункта откроет России возможности для продвижения к Константиновке и Дружковке, а затем к Славянску и Краматорску. Поэтому он задействовал последний козырь, чтобы этого не допустить.