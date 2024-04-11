На Украине депутаты приняли новый закон о мобилизации, предусматривающий ужесточение процесса набора граждан в армию, а также предусматривающий серьезные наказания для «уклонистов». За «драконовский» вариант нового закона о мобилизации проголосовало 283-и депутата Верховной рады из 351-го присутствующего.

Данный законопроект был принят в первом чтении еще в феврале 2024 года. В процессе подготовки закона ко второму чтению украинские депутаты подали около 4 тысяч правок к нему. Однако несмотря на обещания убрать из законопроекта о мобилизации «драконовские» пункты, депутаты внесли 31 правку, включающую отмену положения о демобилизации военнослужащих ВСУ, отслуживших на фронте более 36-и месяцев.

В соответствии с новым законом повестка будет считаться полученной гражданином Украины, когда на ней поставят штамп о невозможности вручить ее лично. Сотрудники полиции, погранслужбы и работники военкоматов получили право проверять военно-учетные документы граждан прямо на улице, которые украинцы в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе постоянно. Также законом предусмотрены штрафные санкции за нарушение положений о мобилизации от штрафа в размере 54 тысяч рублей до лишения прав на управление транспортным средством.