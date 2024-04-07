В Одесской области сотрудники ТЦК (Территориальный центр комплектования – украинский военкомат) попытались мобилизовать 14-летнего подростка, применив к нему грубую силу и угрожая оружием. Такую информацию сообщает Телеграм-канал «Страна».

Отмечается, что военкомы в Измаильском районе Одесской области задержали 14-летнего мальчика и, применив к нему силу, затолкали в свой автомобиль. Когда же сотрудники ТЦК узнали, что взяли подростка, то высадили его из авто прямо на трассе. Мальчику пришлось добираться домой пешком около двух часов. Данный инцидент произошел 2 апреля.

Стоит отметить, что пострадавший подросток является сиротой – его родители погибли, а проживает он с пожилой бабушкой. Мальчик рассказал о случившемся в школе, а педагоги уже обратились в полицию, прокуратуру и омбудсмену. Однако официальной реакции от военкомата и правоохранителей пока не последовало.

Как рассказала представитель поселкового совета Оксаны Терзи, военкомы схватили подростка, но он попытался дать им отпор. Но люди в форме ударили его по спине автоматом, а затем избили.