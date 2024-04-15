Под Северском российские ВС ликвидировали украинскую снайпершу Екатерину Шинкаренко. Она был известна по позывному «Виски» и получила две государственные награды от президента Украины Владимира Зеленского за выполнение боевых задач.

Военный корреспондент Руслан Татаринов рассказал, что родом 30-летняя Шинкаренко из Краматорска. В ряды украинской армии вступила в начале специальной военной операции, где и получила должность снайпера.

В числе ее наград – отличительный знак украинских войск «Золотой Крест», а также орден «За мужество» третьей степени.

Всего за два последних месяца в Донбассе ликвидировано шесть украинских женщин военнослужащих, отметил военкор. Шестая побила на днях в районе Часова Яра.

Напомним, на Украине давно говорят о принудительной мобилизации женщин, однако пока они могут вступать в ряды ВСУ только на добровольной основе.