Певица с Украины Светлана Лобода, которая после начала СВО уехала из России, где сделала головокружительную певческую карьеру, в очередной раз оказалась в эпицентре скандала.

После отъезда из РФ Лобода попала в сложную ситуацию. Она оказалась не нужна на Украине даже несмотря на попытки петь песни на украинском языке. На Западе ее тоже никто не воспринимает как знаменитость, поэтому о больших гонорарах, ранее получаемых в России, она может только мечтать.

В связи с этим Лобода предприняла еще одну попытку удержаться на плаву. Она вплотную занялась изучением английского языка и попыталась организовать эксклюзивную вечеринку в Таиланде, а также выпустить несколько песен для европейских ценителей музыки. Однако и этот план не сработал. Выяснилось, что певица и там никого не интересует. Мало того, в Таиланде вспыхнул скандал, из-за которого артистке пришлось отменять свое мероприятие.