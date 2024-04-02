Украинка, проживающая в Западной Украине, обвинила сотрудников ТЦК в том, что они «запытали» ее сына до смерти.

Как пишет тг-канал «Страна», жительница Хмельницкого винит в смерти сына местных военкомов. По ее словам, сына отловили в магазине. Привезли в территориальный центр комплектования. У парня поднялось давление, но в медицинской помощи ему отказали. Сын получил «угрозы» и в итоге оказался в больнице. Там врачи выявили «поражения мозга», которые оказались «несовместимы с жизнью». По словам матери, сын скончался через два дня.

Обвиненные в доведении до смерти военкомы вину отрицают. У них другая версия случившего. Они заявили, что во время осмотра медики обнаружили у мобилизованного «проблемы». Он был отправлен на дополнительное обследование в ближайшую больницу. Там, в ходе «обследования», состояние украинца ухудшилось. В итоге он скончался.