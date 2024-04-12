Министр обороны Украины Грант Шаппс намерен еще до завершения испытаний отправить в Киев боевой лазер Dragon Fire. Он разработан специально для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет издание Independent.

Минобороны Великобритании планирует ввести лазеры в эксплуатацию только в 2027 году. Но глава ведомства считает возможным отправить их на Украину раньше этого срока и фактически провести испытания в реальных боевых условиях.

Первые тесты это вооружение прошло в январе. С задачей они справились, но требуется большое количество доработок. Впрочем, Шаппс считает, что Киеву подойдут и недоделанные установки.