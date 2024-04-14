Поклонники эмигрировавшего много лет назад из Российской Федерации в Израиль актера Кирилла Сафонова пришли в ужас от его внешнего вида. Актер опубликовал на своей страничке в социальной сети обращение к поклонникам с информацией о предстоящем выступлении в Тель-Авиве. Однако фанаты обратили внимание, что жизнь на чужбине дается актеру нелегко, ведь за последние несколько лет он сильно сдал.

Кирилл Сафонов переехал жить в Израиль еще в конце 90-х годов вслед за своими родителями. Теперь в Израиле живут его супруга Саша Савельева и сын Леон. При этом актер после переезда в Израиль продолжал работать в России и буквально жил на две страны сразу. Однако после начала СВО актер не появляется в России совсем.

В России за актером прочно закрепился образ героя-любовника, поэтому после публикации своей свежей фотографии в социальных сетях его фанаты пришли в настоящий ужас. Их кумир изрядно сдал во внешнем виде и заметно постарел. «Тяжела жизнь в Израиле! Пропали лоск и харизма», – написал один из поклонников творчества артиста. Еще один комментатор отметил, что актер заметно «зажирел и обрюзг».