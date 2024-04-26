Актриса Мария Машкова, которая сейчас живет в Соединенных Штатах, окончательно отмежевалась от своего отца, известного артиста Владимира Машкова, передает “Московский комсомолец”.

Она заявила, что на протяжении 40 лет хотела, чтобы он был в ее жизни, инициировала встречи. Однако сейчас «прошел, видимо, этот период». По словам актрисы, она даже не представляет себе возможность встречи с Машковым.

Для нее он навсегда остался «молодым, усатым, классным парнем». Именно такой образ сохранила в памяти актриса. Тогда артисту было около 24-25 лет.

Владимир Машков прекратил любые контакты с дочерью после ее резких высказываний против специальной военной операции. Он потребовал от нее принести извинения, однако она отказалась и приняла решение остаться в США. Машков назвал ее высказывания и позицию предательством.