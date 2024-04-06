Военные самолеты Польши и союзных стран были подняты в небо во время воздушной тревоги, объявленной на территории Украины из-за активности дальней авиации ВКС Российской Федерации. Соответствующее заявление оперативного командования польской армии было опубликовано на официальной страничке силового ведомства в соцсети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

В опубликованном заявление указано, что в польском воздушном пространстве начали работать истребители ВС Польши и союзных государств, поэтому в юго-восточной части страны граждане могут слышать шум работы реактивных двигателей. Активность польской и союзной авиации связана с нанесением ракетных ударов ВКС РФ по объектам, расположенным на территории Украины.

Оперативное командование ВС Польши отметило, что «все необходимые для обеспечения безопасности воздушного пространства страны процедуры были запущены. Военные самолеты были подняты в небо с целью «мониторинга ситуации».