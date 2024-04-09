Ночным ударом по центру Полтавы ВС России уничтожили расположение ВСУ, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что взрывы были невероятной силы.

«Ночью были нанесены три удара по центру Полтавы. Базу ВСУ в общежитии недалеко от центра города полностью разрушили. Было очень громко, мебель даже тряслась у людей», – сообщил подпольщик.

Также он рассказал, что один из беспилотников-камикадзе «Герань», сбитый украинской ПВО, рухнул на двухэтажный жилой дом. Уже имеется информация о пострадавших. Но самое здание осталось целым, повреждения получили лишь балконы, пристроенные жильцами.

Кроме того, взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области. К железнодорожному вокзалу сразу после атаки отправилась вереница автомобилей «Скорой».

Лебедев рассказал, что Киев, желая обвинить Россию в атаках на экстренные службы, сам бьет по ним после прибытия на место взрыва.