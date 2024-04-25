ВС РФ нанесли сокрушительные удары по позициям противника в населенном пункте Урожайное. Для этой цели использовалось две объемно-детонирующие авиабомбы ОДАБ-500.

В Сети появилось видео этой атаки, на котором бомбы практически одновременно поражают вражеские позиции. Тут же вспыхивает пламя и в небо поднимаются столбы дыма.

Отмечается, что авиабомбы были оснащены унифицированными модулями планирования и коррекции. Благодаря этому самолету даже не пришлось заходить в зону действия украинской ПВО.

ОДАБ-500 представляют собой авиационные бомбы с термобарическим зарядом. Перед взрывом они распыляют воспламеняющуюся смесь, что существенно повышает поражающий эффект. В зоне атаки создается зона избыточного давления, поэтому спрятаться от удара невозможно даже в хорошо укрепленных блиндажах или подземных укрытиях.