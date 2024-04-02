ВСУ провели 2 апреля самую дальнюю атаку на мирные города Украины. Беспилотники противника долетели до Нижнекамска, расстояние до которого от границы составляет 1230 километров, сообщило издание «БИЗНЕС Онлайн».

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что удары наносились по предприятиям в Нижнекамске и Елабуге. Они продолжают работать в штатном режиме, ВСУ не удалось разрушить технологический процесс. На данный момент известно о семи пострадавших в результате удара, им оказана помощь.

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев уточнил, что удар пришелся по общежитию в особой экономической зоне.

До 2 апреля самой дальней атакой вглубь территории России был удар дроном самолетного типа по Санкт-Петербургу. Расстояние от границ Украины до Северной столицы составляет 1,1 тысячи километров.