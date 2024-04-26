Здание с боевиками ВСУ в Угледаре полностью уничтожено ударом планирующей фугасной авиабомбы. Соответствующее видео разместил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

На кадрах запечатлен момент прилета авиабомбы ФАБ по укреплению националистического формирования. Сразу после удара появляется яркая вспышка взрыва, а затем в небо начинает подниматься огромный столб черного дыма.

Военкор отмечает, что дата съемки видео неизвестна. Он также сообщает, что боевики ВСУ не имели никакой возможности спастись после этого удара.

Российские ВКС активно используют авиабомбы ФАБ весом от 500 кг до 3 тонн, причем они снабжаются модулем планирования и коррекции. Благодаря последнему бомбардировщики не входят в зону действия украинских ПВО, а сам боезаряд точно летит в намеченную цель.