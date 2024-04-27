Ученый Росс Феллоуз сообщил, что смог разгадать тайну «проклятия Тутанхамона». Многие уверены, что смерть нескольких человек, принимавших участие во время вскрытия гробницы египетского правителя в 1922, связана с древним проклятием.

Согласно древнеегипетским текстам, каждый, кто осмелится потревожить прах фараона и других царственных особ, умрет от неизлечимой болезни. Однако исследователь уверен, что ничего сверхъестественного в смертях участников экспедиции нет. Они умерли в результате отравления природными радиационными элементами.

Росс Феллоуз заявил, что в гробницу Тутанхамона были намеренно помещены вещества, содержавшие в себе уран. И даже спустя 3 тысячи лет в гробнице Тутанхамона сохранился высокий уровень радиоактивных веществ.

Ученый подчеркнул, что воздействие радиоактивных веществ способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний. К примеру, руководитель раскопок Говард Картер скончался от линфогранулеза – ракового заболевания.

Обследовав археологические объекты при помощи счетчика Гейгера, специалисты выявили повышенный радиационный фон в руинах гробниц. А анализ древнеегипетских текстов дал понять, что древние египтяне знали о природных радиоактивных материалах. В древних манускриптах описывались места, куда нельзя было ходить из-за присутствия «злых духов».