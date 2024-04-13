Лечение шизофрении и деменции часто осложнялось неспособностью врачей найти причины неоправданной агрессии, сопровождающей эти состояния. Однако сейчас эта проблема близка к решению.

Ученые из Университета Цукубы проводят исследования на мышах и уже добились первых результатов. Они выяснили, что соединение IL-1-бета, которое находится в ядре спинного мозга мышей, связываются с серотонином и повышают активность его нейронов, что и провоцирует агрессивное поведение.

Сейчас ученые исследуют влияние лекарств на этот белок. Они считают, что подавление воспалительных процессов в соединениях позволит существенно уменьшить агрессию. При этом воздействие следует оказывать и на серотонин, чтобы замедлить активность нейронов.