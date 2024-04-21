Внутреннее строение живых бактерий можно изучать в гораздо меньшем масштабе, чем ранее благодаря значительному прорыву в области микроскопии совершенному группой исследователей из Токийского университета. Об этом в своем материале сообщает портал Science Daily.

В настоящее время для изучения внутреннего состава бактерий обычно используется два наиболее распространенных метода: электронная и флуоресцентная микроскопия сверхразрешения. Однако метод электронной микроскопии возможен только в вакууме, что подразумевает исследование только неживых бактерий, а флуоресцентная микроскопия возможна только с использованием вредных красителей.

Японские ученые предложили использовать для изучения внутреннего строения живых бактерий метод инфракрасной микроскопии в среднем диапазоне. Главное преимущества данного метода заключается в возможности исследования живых организмов без причинения им вреда.