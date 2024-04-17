Людей всегда интересовал вопрос максимально продолжительности жизни. Поэтому ученые во всем мире стараются понять, в чем заключается секрет долгожителей. Они проводят различные исследования, итоги которых неоднократно оказывались очень неожиданными.

По данным Книги рекордов Гиннеса, среди ныне живущих долгожителей самой старой женщиной в мире является Мария Браньяс Морера – ей 117 лет. А самым старым мужчиной в мире оказался житель Британии, отметивший свой 111 день рождения.

Профессор Брайтонского университета Ричард Фарагер рассказал, что ранее ученые считали максимальной отметкой жизни человека – возраст 105 лет. Но вышеуказанные люди доказали, что человеческие возможности не заканчиваются на этой цифре.

Официально зафиксированная граница человеческого возраста – 122 года. До такого возраста дожила Жанна Кальман. Однако в СССР был зарегистрирован случай, когда человек прожил 152 года. Им оказался Махмуд Эйвазов из Азербайджана. Однако данный рекорд не был зарегистрирован в книге Гиннеса.