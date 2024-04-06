Специалисты исследовательского института Gulbenkian de Ciência в Португалии случайным образом создали эмбрион мыши с шестью лапками и отсутствием наружных гениталий. По словам ученых, такая мутация произошла в результате блокировки гена Tgfbr1, отвечающего за кодировку рецепторов, связывающихся с важными для роста клеток белками.

Результатами данного исследования научные сотрудники поделились с изданием Nature Communications. Данный результат специалисты объяснили участием рецепторов вышеупомянутого гена в контроле развития ряда протоструктур, в последствие становящимися конечностями или гениталиями. А изменения, внесенные учеными, смогли повлиять на способ сворачивания ДНК в клетках, являющихся составляющими данных структур.

Авторы исследования отмечают, что механизм с участием гена Tgfbr1 поможет в будущем осуществлять контроль физиологических либо патологических процессов развития иммунитета а также влиять на метастазирование раковых клеток.