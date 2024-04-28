Ученые американского Университета Делавэра и шведского Технологического университета Чалмерса изучили привычки владельцев электромобилей и по итогам исследования разделили их на три основных категории.

Также специалисты отметили, что большинство проблем, связанных с использованием данного вида транспорта возникает из-за неправильного образа мышления самих автомобилистов.

Так, в первую категорию вошли те владельцы электрокаров, которые из боязни остаться посреди дороги с разряженным аккумулятором, постоянно следят за уровнем его заряда.

Вторая категория действует немного иначе, тщательно разрабатывая маршрут таким образом, чтобы зарядки хватило на поездку по нему.

По мнению ученых, эффективнее всего ведут себя владельцы электромобилей, относящиеся к третьей категории. Они по приезду на работу или домой сразу же ставят аккумулятор машины на зарядку. Это избавляет их от необходимости постоянно контролировать уровень заряда, а также разрабатывать маршрут.

Кроме того, такой подход позволяет избежать покупки более дорогого электрокара с емкой батареей, так как частая зарядка на работе или дома исключает практически любые риски.