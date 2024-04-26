Команда немецких ученых решила провести исследование, касаемо отличия богатого человека от людей с низким в психологическом аспекте. Для этого, они провели интервью со 130 людьми, являющимися богачами. Результаты ответов богатых людей специалисты сопоставили с опросом, проведенным среди бедных людей.

В ходе исследования ученые выявили некоторые особенности, которые характерны для людей с высоким уровнем достатка. К примеру, специалисты определили, что богачи наделены большей эмоциональной стабильностью, энергичностью, предприимчивостью и меньшей невротичностью.

Кроме того, богатые люди предпочитают решать конфликтные ситуации, а не искать компромиссное решение. Также они открыты ко всему новому.

Исследователи также во время общения с богатыми людьми обнаружили большое проявление нарциссизма и желание держать под контролем все вокруг.

Данное исследование подтвердило результаты диссертации Райнера Цительманна, согласно которой богатые люди являются психологически стабильными, добросовестными, но не всегда приятны в общении.