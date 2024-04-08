Тюменские исследователи развенчали миф о том, что выращенный без минеральных удобрений урожай безопасней.

В статье Soil Ecology Letters российские исследователи рассказали, что под Ростовом изучали состав почвы обычного поля и надела, который возделывают по технологии «чистого» земледелия. На втором «органическом» поле выращивали дикий вид пшеницы. Ученые напомнили, что органические продукты выращивают без минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста, пищевых добавок, поэтому такие продукты стоят дороже.

Сравнив микробиом двух участков, ученые пришли к выводу, что урожай при «чистом» земледелии также может содержать резистентные (устойчивых) к антибиотикам бактерии. Ученые признались, что не выявили особенных различий на двух подопытных площадках. На каждом из полей были обнаружены «незначительные отклонения».