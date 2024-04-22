Американские ученые предложили новую теорию существования человеческой души и возможности ее жизни после смерти. Профессор Университета Аризоны доктор Стюарт Хамерофф и его коллега физик Роджер Пенроуз представили миру свою концепцию существования души у человека и назвали ее Orchestrated Objective Reduction (Orch-OR).

Специалисты предполагают, что человеческая душа продолжает свое существование после того, как покинула физическое тело. Однако она живет не в физическом мире, а на квантовом уровне. По словам ученых, в человеческом мозгу есть клетки, в которых есть участки, напоминающие «микротрубочки». Именно из них, по мнению авторов теории Orch-OR, душа и выходит из тела после его смерти.

В качестве подтверждения своей теории ученые приводят слова людей, переживших так называемую клиническую смерть. Но других доказательств в своей научной работе они не предоставляют.

Эта концепция вызвала негодования среди научного сообщества. Большинство ученых не согласны с данной концепцией, так как нет никакого научного подтверждения этой теории.