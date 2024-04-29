Погибшие в Германии граждане Украины, которых обнаружили 27 апреля с колото-резаными ранами, были военнослужащими ВСУ. В немецком городе Мурнау они проходили медицинскую реабилитацию, заявило украинское министерство иностранных дел.

В двойном убийстве подозревается гражданин России, который, согласно показаниям свидетелей, был несколько раз замечен в компании украинцев.

Есть показания свидетелей о том, что всех троих уже видели вместе раньше. Есть признаки того, что все они приняли большое количество алкоголя. На данный момент у нас нет убедительных указаний на то, что случившееся стало отражением конфликта между Россией и Украиной, — сообщил глава МВД Баварии Йоахим Херрманн.

Погибшие жили в районе Гармиш-Партенкирхен. Они были найдены в местном торговом центре, причем 36-летний украинец умер на месте, а 23-летний еще оставался жив, но скончался в больнице. По подозрению в двойном убийстве полиция задержала гражданина России, сейчас она намеревается выходить в суд за арестом.