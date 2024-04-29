В сети чилийских рыбаков попалась «акула-ангел», которую давно считали вымершим видом. Последние упоминания о ней датируются еще девятнадцатым столетием.

Издание European Journal of Taxonomy пишет, что чилийские специалисты описали внешний вид этой разновидности акулы в 1887 году. С тех пор ее никто не видел, однако сейчас ученые всего мира заинтересовались уловом рыбаков.

«Акулы-ангелы» больше похожи на скатов, так как их тела абсолютно плоские. Длина составляет около 1 метра. Кроме того, особенностью является наличие больших шипов на спине.

Рыбакам попались две целые акулы и голова от еще одной. Сейчас образцы в замороженном виде находятся в Национальном музее естественной истории в Сантьяго, где ученые могут проводить исследования.