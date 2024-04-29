Издание Critical Care Medicine опубликовало результаты исследований американских ученых, которые выясняли последствия Covid-19.

Специалисты провели опрос, в ходе которого установили, что 64 процента пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, через год столкнулись со стойкими нарушениями в организме.

57 процентов из них – это физические нарушения, 49% – респираторные. Причем 19% из последних нуждаются в дополнительном кислороде. Еще 24 процента столкнулись с расстройствами психики, а 19% – с ухудшением когнитивных функций.

Все подобные нарушения появились у людей, которые длительное время болели коронавирусом. При этом заболевания не являются характерными для Covid, поэтому лечить их нужно в рамках общей реабилитации организма.