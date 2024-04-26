Бомбы малого диаметра GLSDB оказались не такими «умными», как позиционирует их производитель. В ходе боевых действий на Украине они не показали и малой доли той эффективности, которая от них ожидалась, рассказал изданию The War Zone замглавы Пентагона Билл Лаплант.

GLSDB представляют собой авиабомбы, однако специально для Киева их переделали под наземные пусковые установки. Однако украинская армия от их применения отказалась, так как из-за воздействия российских средств РЭБ и ряда других факторов эффективность вооружения оказалась крайне низкой.

Авторы публикации отмечают, что Лаплант не называл точного названия оружия, однако он довольно точно его описал, что позволило сделать вывод именно о GLSDB. Если это действительно так, заявление замглавы Минобороны США может иметь негативные последствия. Все дело в том, что авиационные бомбы SDB используются не только американскими военными, но и армиями других стран. Теперь репутация данного вида вооружений оказалась под угрозой.