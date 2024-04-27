Американское издание The War Zone (TWZ) рассказало об использовании в украинских истребителях Су-27 специальных планшетов, упрощающих управление западным вооружением. При этом эксперты считают, что эти гаджеты также заменяют часть штатных индикаторов на панели самолета.

Замглавы Пентагона Билл Лапланте рассказал, что американским конструкторам удалось адаптировать натовское вооружение к советским самолетам, имеющимся в распоряжении ВСУ. Для управления использовались планшеты iPad или их аналоги, которые позволили значительно сократить время обучения украинцев применению этого оружия.

Буквально через неделю пилоты могут свободно использовать модернизированные таким образом истребители. На видео, появившемся в Сети, планшет установлен прямо в кабине самолета с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Эксперты отмечают, что фактически это устройство приспособили в качестве интерфейса управления вооружением, который не предусмотрен в Су-27, но имеется в американских самолетах.