Премьер-министр Польши Д. Туск сообщил, что Варшава ищет разные пути, чтобы оказать Киеву необходимую военную помощь. Власти вынуждены размышлять над различными способами помощи, в том числе и нестандартными, сказал польский премьер во время консультаций по вопросам актуальных приоритетов Евросоюза.

Туск заверил, что Польша делает всё, чтобы оказать Киеву нужную помощь, переправить на Украину снаряды и военную технику. Для оказания помощи польские власти неустанно думают над разными способами, в том числе «нестандартными», сказал Туск. Что за «нестандартные» способы он имел ввиду, не уточняется.

11 апреля президент Польши А. Дуда сообщил о намерениях переправить на Украину оставшиеся с советских времен ракеты. Также власти Польши и Чехии объединятся, чтобы совместно закупить в третьих странах сотню тысяч боеприпасов для артиллерии ВСУ.