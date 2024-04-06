Эксперты Ассоциации туроператоров России составили рейтинг стран, в которые россияне могут отправиться без визы, чтобы отметить длинные майские праздники.

Первую позицию вполне предсказуемо заняла Турция. Поездка на неделю на двоих по системе «Все включено» обойдется жителям России в 87 тысяч рублей. Преимуществом путешествия на майские станет отсутствие сильной жары.

На втором месте оказался Египет. Туры на неделю на двоих на курорты этой страны обойдутся в 120 тысяч рублей. Виза оформляется уже по прибытию прямо в аэропорту и стоит 25 долларов.

На третью позицию эксперты поставили Объединенные Арабские Эмираты. За 99 тысяч рублей можно комфортно отдохнуть в этой стране. Виза не требуется, без нее россияне могут находиться в ОАЭ до 90 дней.

Кроме того, в рейтинг вошли Куба и Таиланд, Мальдивы, Индонезия, Катар, Вьетнам и Шри-Ланка.