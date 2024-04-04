Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что турецкие ударно-разведывательные БПЛА Bayraktar TB2, а также американские Switchblade не оправдали надежд киевского режима. Пиар этих дронов был весьма ярким и громким, но они никак не проявили себя на поле боя.

Беспилотники выставлялись настоящим «чудо-оружием», ВСУ возлагали на них огромные надежды и заявляли, что вот теперь-то они точно покажут свою настоящую силу.

«Но прошло время — и оказалось, что практически все это не работает», — отметил Кузякин.

Также он назвал причины, по которым турецкие и американские дроны оказались совершенно бесполезными в бою. Они зависимы от навигации со спутника, обходятся слишком дорого и слишком долго изготавливаются. В результате Киев получил по нескольку единиц таких БПЛА, которые за два года таки и не смогли ничего продемонстрировать.