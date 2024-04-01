FPV-дроны, несмотря на свою достаточно высокую эффективность на поле боя, никогда не смогут вытеснить танки, уверен глава Центра комплексных беспилотных решений. Он отметил, что БПЛА займут свою нишу в вооруженных конфликтах, но не станут «супероружием».

В начале прошлого столетия примерно такие же разговоры ходили о «конце артиллерии», о том, что она будет вытеснена другими видами вооружений, но ничего подобного не случилось. Так и дроны не смогут стать полноценной заменой танкам.

При этом Кузякин рассказал РИА Новости, что FPV-дроны являются действительно очень эффективным оружием. Особенно если учитывать их низкую стоимость. В конфликте на Украине они продемонстрировали серьезные характеристики и со временем найдут свое место в многообразии способов ведения боевых действий.