Сотрудничество Вашингтона с Тайбэем в области производства полупроводников, процессоров, компьютерных плат и микрочипов является важнейшим аспектом взаимоотношений двух стран. Однако в последнее время США пытаются перенести производственные мощности крупнейшего поставщика пользовательских и серверных решений для американской компании AMD, тайваньской фирмы TSMC, на свою территорию. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Основанная в 1987-м году тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) получила от американского правительства сумму в размере 11,5 миллиардов долларов на строительство уже третьего по счету предприятия на территории США. При этом строительство двух других заводов компании TSMC на территории США уже идет полным ходом. Первый должен заработать в следующем году, а второй – в 2028-м году.

Предприятия тайваньской компании TSMC, строящиеся на территории США, будут производить микрочипы следующего поколения, основанные на 2-нанометровой технологии. Общий объем инвестиций, полученных компанией TSMC от США, уже составляет 65 миллиардов долларов. Данная сумма превышает пакет помощи для Украины, которые никак не могут одобрить в американском конгрессе. Таким образом, Вашингтон открыто дает понять, что готовится к будущему конфликту на Тайване, пытаясь эвакуировать производство микрочипов на свою территорию.