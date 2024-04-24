Командование ВС РФ «сняло прицел» с Польши после решения Запада отказаться от размещения ядерного оружия на территории восточно-европейской страны. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Польские власти заявили о желании разместить на своей территории ядерное оружие НАТО. Слова польского президента Анджея Дуды были опубликованы в местной газете Fakt. Подобная риторика на Западе заставила командование ВС РФ «взять на прицел» военные объекты, расположенные на территории Польши. Заявление Дуды приблизило современный мир к повторению Карибского кризиса.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг поспешил заверить, что в планах альянса нет пункта о размещении ядерного оружия на территории Польши. После чего последовало заявление помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт об отсутствии намерений у США возобновлять программу испытаний ядерного оружия.