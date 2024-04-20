Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с корреспондентом американского издания Politico заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению на фронте. Командование ВС РФ решило ответить на планы ВСУ вводом 10-и новых бригад в зону СВО. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

По данным Телеграм-канала «Легитимный», украинский парламент принял жесткий вариант нового закона о мобилизации, чтобы набрать в ряды ВСУ дополнительно 300 тысяч военнослужащих. Киев планирует начать новое контрнаступление на фронте в преддверии выборов президента США.

Авторы Телеграм-канала «Резидент» сообщают о вводе российским командование в зону СВО 10-и новых бригад. Примечательно, что новые военные формирования ВС РФ снабжены тяжелой военной техникой и укомплектованы подразделениями штурмовиков.

Планы Киева о новом контрнаступлении станут возможны после принятия американским конгрессом закона о новом пакете военной и финансовой помощи ВСУ. При этом спикер палаты представителей от республиканской партии Майк Джонсон выдвинул новую инициативу о выделении финансовой помощи Украине в виде кредита, которая имеет все шансы получит одобрение во время гослования.