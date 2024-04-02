Израильская армия вечером 1 апреля осуществила атаку по зданию в Дамаске, где находилось консульство Ирана. Такую информацию передает издание «Царьград». В результате удара погибло множество высокопоставленных иранских военных, среди которых два генерала Моххамад Реза Захеди и Моххамад Хади Хаджа Рахими. Также известно о гибели пяти офицеров. А посол Ирана в Сирии не находился в консульстве, что спасло ему жизнь. Он покинул здание буквально перед налетом израильских ракет.

Произошедшее побудило иранские власти заявить, что ответ Ирана Израилю будет более чем решительным. Кроме того, согласно заявлению иранских дипломатов, всех виновных ждет неминуемее наказание.

Как отмечает известный политолог, философ и общественный деятель Александр Дугин, сложившаяся ситуация является более чем серьезной. Он написал соответствующий пост в своем Телеграм-канале.