Российский танк с мощной защитой от атак дронов противника, прозванный в народе «Царь-мангал», подорвался на мине в окрестностях населенного пункта Красногоровка. Соответствующие кадры с эвакуацией российской бронемашина с поля боя были опубликованы в Телеграм-канале военного обозревателя Бориса Рожина.

«Эвакуация “Царь-Мангала” после подрыва на мине. Экипаж цел, танк скоро будет отремонтирован и продолжит участие в боевых действия», – написал эксперт.

По его словам, российский танк получил повреждения после подрыва на мине противника в ходе боевых действий в Красногоровке. На данном направлении штурмовые подразделения, входящие в состав 5-й бригады ВС РФ, продолжают теснить противника на фронте. Ожесточенные боевые действия уже ведутся в центральной части Красногоровки.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российская бронемашина эвакуирует танк «Царь-мангал» с поля боя для последующих ремонтно-восстановительных работ в тылу.