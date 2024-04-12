11 апреля в Киевской области была уничтожена крупнейшая в регионе Трипольская ТЭС. Удар по ней наносился ракетой, которая теперь станет грозой украинской энергосистемы. Подробности раскрыл украинский портал Defence Express.

Авторы публикации пояснили, что ракеты Х-69 имеют ряд особенностей. Это боезаряды квадратного сечения, обладающие повышенной разрушительной мощью, однако это далеко не все их преимущества. Кроме того, они способны лететь на высоте от 20 метров над землей, что делает их невидимыми для систем ПВО.

Используя такие боезаряды, Россия вполне может атаковать стратегически важные объекты на территории Украины и при этом обходить противовоздушную оборону. Дозвуковая ракета пробивает защиту и точно поражает цель, что и было подтверждено на Трипольской ТЭС.

Также Х-69 при заявленной дальности в 300 км ударила по цели, находящейся за 400 километров от нее. Такая дальность позволяет поражать большое количество мишеней на украинской территории.