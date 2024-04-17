В зону СВО планируется отправить три новых мобильных бункера, защищающий личный состав при обстрелах противника.

Глава компании «Доргеотех» Алексей Девятилов сообщил, что на Донецкое и Артемовское направления отправят два бункера длиной 4,5 метров и один – шестиметровый. Также он отметил, что военные предпочитают именно первые конструкции, которые компактнее и быстрее устанавливаются.

Компания разработчик использует спиральновитые гофрированные трубы из металла для изготовления бункеров. Они могут выдерживать удары 152-мм снарядов и хорошо защищают от осколков при артиллерийском обстреле. Каждая конструкция комплектуется печкой.

Бункеры устанавливаются в грунт. Они весят более 2 тонн, диаметр составляет до 2,2 метра. По словам Девятилова, конструкции пройдут государственные испытания, после чего будут запущены в массовое производство.